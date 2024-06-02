時代力量黨主席王婉諭日前說，520總統就職演說和柯文哲談話時，柯說民眾黨團只有立委黃國昌一人，對此，柯文哲今日回應，他是希望每個立委都要有聲量，他認為黃國昌特別是在國會改革法案，遭受太多砲火，所有攻擊都向他，柯不捨說：「國昌辛苦你了！」；民眾黨發言人吳怡萱隨後補充，柯主席不是同意王婉諭說的所有內容。

立法院藍白日前聯手通過國會改革法案，過程被質疑黑箱、沒收民主，讓過去因反對服貿黑箱的黃國昌被炎上，與國民黨合作挨批是「傅聯會會長」、「萁娃娃」等罵名，民眾黨主席柯文哲今日上午走訪民眾黨高雄市黨部榮譽主委曾尹儷在美濃區成立的真引力咖啡廳，被媒體詢問柯文哲過去曾說「民眾黨團僅立委黃國昌1人的說法。

柯文哲解釋，他希望每個立委都要有他的聲量在，但這段時間黃國昌遭受太多砲火，實在是辛苦了，特別是國會改革期間，遭受太多攻擊。，覺得他太辛苦了，自己也曾在直播上說過，「國昌辛苦你了！」