太平區公所1日晚間在九二一震災紀念公園辦理「2024台中市逍遙音樂町-爵讚太平鼓王」音樂會。（台中太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

太平區公所1日晚間在九二一震災紀念公園辦理「2024台中市逍遙音樂町-爵讚太平鼓王」音樂會。（台中太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區人口數即將突破20萬人，為迎接這歷史一刻，太平區公所昨（1日）晚間在九二一震災紀念公園辦理「2024台中市逍遙音樂町-爵讚太平鼓王」音樂會，各界鼓藝好手齊聚一堂，群鼓齊鳴響徹雲霄，也為即將到來的端午佳節增添歡樂氛圍。

太平區長許貴芳表示，太平區目前人口數約有19萬8千多人，估於今年底即突破20萬大關。為了歡慶太平人口持續成長，並結合邁入第20年的逍遙音樂町活動，音樂會融入爵士元素，首次邀請到重量級爵士樂團「台北爵士大樂隊-盜魂銅管」及知名爵士鼓手賴小不，加上長億高中爵士舞社青春動感熱舞，讓民眾耳目一新。

活動同時邀請到在地頭汴國小鼓藝隊、原舞曲文化藝術團，以鼓聲營造熱鬧歡愉的氛圍。除了展現太平傳統與現代並進、豐富多元的文化，也迎接即將到來的端午佳節。

「2024台中市逍遙音樂町-爵讚太平鼓王」音樂會由頭汴國小鼓藝隊充滿活力的鼓聲揭開序幕，展演傳統鼓樂「舞獅鑼鼓」、「威風少年」。接著「台北爵士大樂隊-盜魂銅管」以小號、長號、蘇沙號、行進大小鼓等10人的銅管及打擊樂器搭配組合，帶來多首經典紐奧良爵士名曲，呈現歡樂、行進、互動的演出形式。

而賴小不鼓手爵士鼓鼓技花俏精湛，詮釋「致青春」、「直到世界的盡頭」等名曲，讓民眾透過視覺及聽覺，感受爵士樂魅力。長億高中爵士舞社大秀熱舞，動感十足，炒熱活動氣氛。壓軸的原舞曲文化藝術團帶來「東南之美」舞曲，將傳統卑南族及阿美族等歌謠結合現代音樂再次翻唱，同時也將傳統樂舞融入肢體創作再次創新，帶領全場民眾一起互動，民眾掌聲連連、直呼精彩。