2024雲林縣國產精品咖啡豆評鑑成績上周出爐，今（2日）在古坑鄉農會農業休閒中心頒獎及辦理首次評鑑豆媒合會，唯一特等獎古坑鄉草嶺石壁「嵩岳咖啡」的藝妓咖啡豆受到高價追逐搶標，拍出1公斤3萬元天價！現場3公斤生豆賣出24萬元。
雲林縣目前咖啡種植面積約60公頃，產量占全台產量5％，今年的雲林國產精品咖啡豆評鑑有69件參賽，評選出特等1支、頭等獎5支、金質獎10支及精品獎共23支咖啡豆。
今年評鑑由國宴咖啡老師吳原炳擔任賽事總召，曾獲全國咖啡烘焙賽冠軍的黃智偉擔任烘豆師，CQI國際咖啡品質鑑定師楊明勳擔任主審，加上3位來自日本及國內6位專業評審依據SCA美國精品咖啡協會標準規範評分。
日前評鑑出爐，特等獎為嵩岳咖啡郭亮志；頭等獎為花囍田咖啡莊園、葉品秀石壁青農場、嵩岳咖啡郭亮志、皇庭咖啡莊員陳榮豐、古峰咖啡莊園。
雲林縣府2日於古坑鄉農會農業休閒中心頒獎，及首次辦理評鑑豆媒合會，特等獎咖啡豆採競標，頭等獎以每公斤2000元、金質獎每公斤1600元媒合，吸引熱愛咖啡的民眾、專業店家、採購商聞香而來，全部被一掃而空且不少人向隅。
特等獎的嵩岳咖啡藝妓咖啡豆競標十分激烈，自3000元起標後就掀起搶標，買家喊出5000元、1萬、2萬、2萬5000元高價，喊價聲此起彼落，最終咖啡評鑑主審楊明勳以每公斤3萬元天價落槌得標，現場歡呼連連。
楊明勳表示，古坑咖啡近年來的品質進步非常多，它有非常淳厚的質地，在台灣其他地方少見，非常吸引他，他認為這個特色應該讓全世界看到；品質好、但量少，因此他非常珍惜，願意出高價標下，跟客戶及朋友們分享。
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