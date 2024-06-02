新竹市東區慈雲路晴空匯大樓5月26日火警，造成2名勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，繼賴清德總統、行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳後，副總統蕭美琴今（2日）下午也到羽化館致哀，眾人在靈堂上香後，停留約10分鐘後離開。

李詠真、周立鑫訂於6月5日上午9點30分舉行聯合公祭，蕭美琴今天下午在新竹市副市長邱臣遠等人陪同下，也到羽化館向不幸殉職的2名消防員上香致敬，並對家屬表達哀思與關懷。

有不少民眾和學童也手繪卡片送到現場，表達對消防員的感謝與敬意。（王惠慧攝）

有不少民眾和學童也手繪卡片送到現場，表達對消防員的感謝與敬意，有小朋友在卡片中寫到，「謝謝您默默在我們身旁，幫助我們、守護我們安全」、「謝謝你們這麼勇敢還冒險來救我們」、「謝謝您願意用生命換取他人的生命，您好勇敢，辛苦了」。

新竹市政府表示，市府全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，包括協助家屬奠禮堂設置靈堂、提供家屬休息空間以及後續入祀忠烈祠及晉塔，希望讓2位因公殉職的英勇同仁安心地走完最後一程。