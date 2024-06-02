藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐被爆在泰國呼麻、精神恍惚闖入民宅等脫序行為，今（2日）早孫安佐接受媒體訪問時表示，稱自己在泰國被盯上，想藉由下蠱竊取他的能量，還說自己被綁在床上、施打鎮定劑類的藥物，跟老人做了能量轉換，但專研塔羅牌的小孟老師從孫安佐的言行觀察，認為不像被下蠱，比較像是一種妄想，針對這種情況，比較像是原生家庭造成的創傷，建議尋求精神科醫師協助、治療。

小孟老師向《中時新聞網》表示，他從孫安佐的言行舉止觀察似乎不像被下蠱，因被下蠱的當事人不會知道，也不會行為異常到這個程度，依他來看這是孫安佐的一種妄想，通常被下咒的人會有睡眠品質差、恍神、易忘東忘西等情形，且被下蠱的人要藉由身邊的人告知，才會知道自己有異常狀況，自己並不會知道。

至於孫安佐提到的「和老人能量轉換」部分，小孟老師直言沒聽過，大部分都是灌氣，把身上好的磁場灌給他人，從未聽說把負面的東西轉到其他人身上。

小孟老師也舉實際例子說，他曾在板橋四面佛目睹客人被下蠱後的狀況，該名客人每天都會哭泣且不斷做惡夢，還萌生想輕生的念頭，聲帶也會突然變聲，宛如變成另一個人，但孫安佐看起來並無太大異狀。

小孟老師再舉另一個例子說，一名客人堅持自己被同事、親人等人下蠱，他建議對方尋求精神科醫師協助、治療，因這類人大多數是原生家庭造成創傷、孤獨感或想被關注等，也有另一種可能是想藉由「邪術」，讓所有事情合理化，小孟老師強調，他們在泰國也有四面佛的佛堂，從未發生下蠱而產生精神錯亂的事件。

小孟老師說，眼神交會被下蠱等是電影才有的情節，泰國沒有想像得這麼恐怖，只要保持正能量，不管怎樣都不會被下蠱。

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