國會改革修法通過後，引發藍綠支持者爭論，更傳出有意醞釀罷免立委的聲浪，並列出「最可能罷免名單」。國民黨立委徐巧芯今（2）日分析，其實北市罷免成功率最高是得票率只有39%的綠委吳沛憶。

徐巧芯在中天《週末大爆卦》中分析，其實罷免要看上次選舉的得票率，北市罷免成功率最高的是，得票率只有39%的吳沛憶，至於綠委吳思瑤最近奇怪表現加上在媒體上經常露出，也可能成為大家要玩大罷免時代遊戲時，非常可能被罷掉的一位，加上她是民進黨團三長中唯一一位區域立委，若被罷免掉，代表全民對民進黨團不信任。

徐巧芯也認為，如果民進黨團總召柯建銘是民選的話，罷免他也不難，但民進黨就是輸不起的概念，基本上突然討論罷免誰，不就是輸不起？因為行動失敗加上想要掩飾王義川手上竟然聲稱政府監控人民資料，還有國會改革，一個個累積輸不起情緒，需要一個疏洪道，殊不知民進黨立委整體被罷免機會也相當高。