盧秀雄（後）、盧柏宇（前）在工作室相互激盪發想，也常拌嘴，但磨合過後，寄木工藝更加完美。（高雄市政府青年局提供）

盧柏宇創意發想，研發寄木搖擺企鵝、寄木悠遊卡的療癒小物，相當熱賣。（高雄市政府青年局提供）

日本快失傳的百年傳統技藝寄木細工，在高雄重現！進駐高雄駁二pinway青創基地，開設「大雄的木作世界」工作室的木作家盧秀雄，改良這項日本傳統工藝成為貼近生活又不失藝術的實用文具，且兼具收藏價值，培養了一批忠實「寄木迷」。

高市府青年局指出，所謂的「寄木細工」是指日本快要失傳的木頭拼貼工藝，以千變萬化的幾何花樣著稱，精緻細膩的手工藝耗時又耗神，連日本年輕人都不願做，卻成為盧秀雄、盧柏宇父子永不回頭的志業，從扶植、輔導到創立品牌，樂見他們在青年局轄下的青創基地逐漸茁壯。

「從未到日本學過，工法都是摸索出來的。」盧秀雄透露，過去一直在裝潢木業打滾，玩木頭30幾年，直到5年多前去了一趟日本箱根旅行，無意間看到寄木細工的製作巧門，抱著挑戰自我的決心，返台全心投入研發這項傳統工藝。

盧秀雄進一步說，他對於木質特性暸若指掌，具有油脂含量、密度重量、膨脹係數的知識，但到了實作才知該如何拿捏，尤其寄木工法在遇到鑽孔、施壓時容易錯置斷裂，往往在關鍵環節就失敗，必須重來。然而，在摸索過程中，他成功開發獨家治具和接合劑，終於讓寄木拼貼製程縮短，並提高成功率、減少原木料浪費。

隨後，盧秀雄開始嘗試製作木筆、筆盒，加入寄木拼貼做點綴，實用又不失藝術感，其中六邊形寄木筆，台灣只有盧秀雄做得出來，無人能出其右，深受企業家、收藏家喜愛，擁有一群忠實粉絲。連日本人見他的寄木創作打破藝術的隔閡，與實用兼容並蓄都為之驚艷，露出會心一笑；近期他還獲得承風書店賞識，進駐設櫃。

堅持傳統工藝的職人精神，也讓盧柏宇發現寄木的趣味和奧妙，原本不感興趣的他一頭栽入創作，他提到，不同的木頭紋理，讓每件作品獨一無二，這是寄木讓人著迷的地方。為讓寄木系列更有生活儀式感，他以創新的視野開發年輕族群喜愛的療癒小物，包括擺飾、杯墊、板夾、悠遊卡，相當熱賣。

青年局長張以理表示，為培育青年創業鼓勵勇敢逐夢，青年局規畫多項創業輔助措施，並扶植青創團隊、系統性協助團隊開發原創產品，並在pinway提供租金相對低的工作空間，減輕創客負擔，盼助穩定獲利成長，創造產值。