屏東縣一名楊姓男子，昨天（1日）上午騎機車，行經內埔鄉菜市場附近時，欲左轉時遭一輛直行汽車撞上，楊男被撞得騰空飛起，連續翻滾數圈後落地，造成多處擦挫傷，警詢後依公共危險罪嫌將楊男移送屏東地檢署偵辦。

警方表示，內埔分局昨日上午8時23分接獲報案，內埔鄉光明路與中興路口發生一起交通事故，根據報案信息，楊姓男子騎機車從光明路左轉中興路，往內埔菜市場方向行駛，與光明路直行往老埤方向、由許姓女子駕駛的自小客車發生碰撞。

屏東內埔發生酒駕車禍。（內埔分局提供／羅琦文屏東傳真）

內埔分局獲報立即派員處理，56歲楊姓男子四肢擦挫傷，送往榮民醫院救治。雙方經酒測，楊男酒測值達0.69毫克，超過法定標準值，依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦，對於此次事故的肇事原因及肇責，警方尚在進一步調查釐清中。

內埔分局強調，駕駛人在行車過程中應遵守交通號誌和標誌，減速慢行，特別是在交叉路口和車流量大的區域，務必提高警覺，防止事故發生。

另外，潮州分局日前執行連續3天的取締「酒駕大執法」專案，共取締酒駕13件、超速170件、無照駕駛2件、未戴安全帽6件。警方也呼籲，端午連續假期前飲宴聚餐逐漸增加，酒後駕車恐有增加趨勢，警方將持續強化執法強度及密度。

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