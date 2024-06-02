「2024法國生活節在高雄」將於6月7日至6月9日在駁二登場。（柯宗緯翻攝）

「2024法國生活節在高雄」將於6月7日至6月9日在駁二登場，集結包括百萬YouTuber酷的夢、法國南部普羅旺斯的吉雷米，法國高人氣音樂劇演員及歌手。高市府行政處長張硯卿表示，活動匯集法式美食、多元文化體驗、奧運吉祥物作為打卡景點，更豐富這場台法文化深度交流的夏日盛會。

行國處指出，熱愛台灣文化與芋頭的百萬網紅Ku's dream酷的夢，將在法式市集設置獨立攤位，帶來道地好吃的法式可頌。響應推動台法文化交流，網紅法國Anna也將於周五在文化體驗區「台灣法國文化協會 ＆ Campus France 法國教育中心」攤位現身，文藻法語系畢業、現職於法國教書的「Valentine Pan Pan潘姓女童」也將參與文化體驗區「Fabulous Wenzao 機智文藻之旅」。

同樣具有高人氣，來自南法的吉雷米（Rémy Gils）已來台近20年，台語被稱為「一粒米」，更被稱讚擁有「來自南法的台灣魂」！吉雷米長期透過主持、書寫，致力於推廣台灣本土語言和文化，這次也熱情響應出席擺攤，參與台灣首次法國生活節在高雄的活動。

此外，重量級法式音樂劇演員John Eyzen將於6月8日晚間帶來精湛演出，他是全球法語音樂劇迷心中最經典的《羅密歐與茱麗葉》中的莫枯修(Mercutio)以及《鐘樓怪人》中的詩人葛林果利(Gringoire)與侍衛長菲比斯(Phoebus)的扮演者，聲音高亢優美，立足於流行、搖滾、金屬等多種音樂風格。

台法爵士女伶Estelle Perrault張婷雅近年來在法國爵士圈嶄露頭角，將以流利的中、英、法語與大家見面，並連續2天帶來渾厚富饒的爵士美聲。

樂團部分則由法國新秀兩人樂團KESSADA擔綱，以電子城市搖滾點亮駁二的絢麗夜晚。演出舞台將設置於駁二大義公園，除3組來自法國的重量級演出，還有馬戲小丑互動演出，以及阿逗仔樂團的布蘭登帶來的豐富現場視聽享受。