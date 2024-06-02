中國大陸國防部長董軍今（2）日在新加坡香格里拉對話（簡稱香會）上表示，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」，強硬的發言立即引起國際媒體關注。外媒引述專家指出，董軍的措詞比歷年大陸防長在香會上的措詞「更尖銳」，另有大陸學者認為，這代表賴清德總統帶領的團隊將會相當艱難。

中國大陸國防部長董軍2日在新加坡香格里拉對話上批評台灣「分裂分子」。

董軍今日在香會演說中表示，台灣問題是中國大陸「核心利益中的核心」，稱台灣大搞「漸進式台獨」、頑固推行「去中國化」，批評外部干涉勢力以「切香腸」方式虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台軍售。他強調解放軍將遏制「台獨」，「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

董軍的發言立即受到各大國際媒體關注，美國有線電視新聞網（CNN）將該則新聞放在網站首頁第二題，CNN、路透社皆引述一名美國官員，該名官員稱，3年來，每年都是新的大陸防長出席香會，「每一年他們都發表與解放軍在該區域進行強迫行動事實不符的演說，今年也不例外」。

國際戰略研究所日本研究小組（IISS Japan）主席沃德（Robert Ward）表示，他認為，相較先前大陸防長在香會上的發言，董軍發言的語氣「更尖銳」，他評論：「亞洲的戰略環境已變得更緊張，我想我們今天從大陸防長的演說中看到了這一點。」

另外美國之音報導，部分分析人士認為，董軍的警告反映了北京擔憂賴清德總統帶領下的台灣會有什麼樣的發展，北京清華大學戰略與安全研究中心資深研究員周波表示，「對北京來說，賴清德更為挑釁，我認為董軍的警告代表他的政府將會面臨困難」。

周波也表示，他認為北京將會對台灣任何他們視為挑釁的發展，優先祭出強烈回應，「中國的每一次回應，可能都會產生華府及台灣都不願見到的新現狀」。