孫安佐被爆在泰國呼麻、闖入民宅並脫褲裸露遭逮，不過狄鶯則是強調兒子會惹出風波，主要是因為在泰國被下蠱。對此，名嘴許聖梅除了點出狄鶯靠此事逆轉風向，看了一連串相關新聞後，忍不住驚呼：「根本在考驗台灣人的三觀」。

孫安佐呼麻裸露被逮新聞曝光後，狄鶯隨即飛到當地把兒子帶回台灣。根據《壹蘋新聞網》報導，她受訪時透露兒子不僅遭到下蠱，還帶去身心科就醫，甚至到烏來龍太宮消災解厄，對於孫安佐再度惹出風波，讓她決定不再吞忍，撂下狠話：「等安佐病好了，我想離婚了」，對此，許聖梅發文開酸：「媽媽為了兒子呼麻脫序醜聞，竟然用『被人下蠱』來逆轉風向」。

許聖梅在節目《危機女王》指出，狄鶯飛往泰國把孫安佐「救」回來後，除了指出他是遭到下蠱，甚至把責任歸咎到前女友身上，還描述兒子在醫院被打的經過，讓許聖梅無奈表示：「這是一個崩潰的媽媽」。沒想到孫安佐事後還原真相，「家裡人有病，還牽拖到前女友身上」，直接打臉母親狄鶯的說法。

許聖梅指出孫安佐擅闖民宅一事，四月在泰國媒體就被報導，只是當地媒體不知道是公眾人物，僅以「台男」稱呼他，更諷刺的是泰國自媒體也在討論孫安佐，指出台灣旅客在當地脫序行為，卻是以「被人下蠱」當作理由。對此，許聖梅氣憤表示：「你們這家人說出來的言論以及價值觀，真的完全毀掉我的三觀」，接著強調雖然是「一個崩潰的母親及一個不受教的孩子，但一直再講錯誤的價值觀，真的讓人難以忍受」。

主持人周寬展強調狄鶯的行為，無非就是「千錯萬錯都不是我孩子的錯」，也歸咎是別人造成兒子精神上的混亂，不過關鍵還是在狄鶯太過「寵」兒子，導致孫安佐做出讓人無法理解的狀況。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！