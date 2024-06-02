高雄淨零學院課程結合實廠交流，分享經驗。（高市環保局提供）

辦理產業專班，量身訂做課程(圖為一卡通公司專班)。（高市環保局提供）

高市府去年11月全國首創「淨零學院」，培育政府、產業淨零人才，迄今營運半年，總計開設42個班別，超過1500人次受訓，發出580張以上證照，除協助產業，高雄市長陳其邁也「下軍令」，要求首長以身作則，目前已有38位首長取得ISO 14064-1碳盤查證書，更訂定每人3張證書目標。

高市府環保局長張瑞琿指出，高雄工業碳排放占比8成，協助產業培育人才成為學院最重要的任務之一，目前坊間課程眾多，學院以三大方針做出特色，並切入產業痛點。

張瑞琿表示，第一「國際接軌課程」，產業面對的減碳壓力除國內，也來自國際供應鏈，同時滿足兩者要求相當重要，因此學院與四家環境部認可國際查驗機構合作，完成課程後取得ISO證書，讓產業遵循國際標準。

第二「量身訂做課程」目前已開設中油、一卡通、台船、鋼鐵公會等專班，以鋼鐵公會專班為例，著重CBAM申報議題，台船專班考量貿易特性，針對國際規範授課，中油專班由查驗機構指派行業專門查驗人員授課，提升課程深度、效果。

第三「產業實務課程」方面，除理論外，學院特別邀請中鋼、中油、台塑、日月光、金屬中心等加入講師，並結合「產業淨零大聯盟」平台，辦理碳捕捉、循環經濟、AI等實廠交流，讓業界成功經驗在學院擴散。

張瑞琿強調，學院另一大任務，是建構市府淨零能力，市長陳其邁要求各局處從首長、一級主管、承辦同仁都需要至學院受訓，以首長為例，目前已有38位首長取得ISO 14064-1碳盤查證書，更訂定每人3張證書目標。

另外，學院也配合局處業務特性授課，例如經發、交通等淨零主要局處參與碳盤查、碳足跡課程；工務局參與能源管理課程；農業、海洋局則參與碳權申請、碳匯課程，讓學院成為淨零政策推動最強的後盾，截至目前市政府已有400人次取得證書。

環保局說，學院6月課程已陸續對外公開，包含碳足跡、碳減量、能源管理等，下半年更將加入碳中和(14068)、永續報告書、再生能源憑證等課程，預計推出25堂證照課，歡迎民眾至學院網站掌握報名及課程資訊。另外也歡迎產業、團體洽學院訂做專班課程。學院報名網站：https：／／reurl.cc／r9kqx1；專人服務：(07)536-4509。