高雄張姓男子與女友晚上出外散步，坐在長椅上休息時認識一名陌生女子，3人聊開後，張男卻突然藉由按摩名義，出手觸碰女子腳踝、小腿，結果不僅與女友爆爭吵，張男還被對方提告性騷，一審法院認定性騷成立，判拘役45天，可易科罰金，張不服上訴遭被駁回，全案定讞。

判決指出，前年11月20日晚間9時許，張男與女友在鹽埕區大義街上散步，隨後便坐在人行道上的木椅休息，恰巧還有另1名女子也坐在旁，張男、張女便與女子搭訕，3人坐在木椅上聊開。

沒多久，張男突然自稱會「按摩」，突然出手觸碰女子腳踝，順勢按壓小腿，但此舉讓女方覺得相當不舒服，2人也為此大吵一架，不歡而散後，女子隨即跑到派出所報案，對張男提告性騷。

檢警偵辦時，張男喊冤，稱對方有「微微笑點頭說好」女友稱對方當時雖沒回答，但有「很愉悅自然的微笑」，但檢方認為張女身為張男女友，本就會維護張男清白，不採信她說法，偵結將張男起訴。

法院審理時，根據女子隔日傳訊予張男女友內容「真的很沒禮貌，假藉按摩，直接摸腳踝，小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女則回訊「經過你的教育他一定不會再動任何女生的身體了」，可見女方當下、隔天已對張男、張女表達不快之意。高雄地院法官綜合事證後，認定張男未經對方同意，趁機出手觸碰、按壓，構成性騷擾，判拘役45天，得易科罰金。

張男不服上訴，高雄高分院審理時，張男仍否認性騷，還稱若對方是要道歉，他可以馬上道歉，還是她存心要冤枉人就是要20萬元。」合議庭認為，張男道歉並非出於真摯誠心，維持原判決確定。

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