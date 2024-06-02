針對大陸官員在香格里拉對話的言論，總統府發言人李問今（2）日表示，此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，其非理性的言論更無法獲得國際認同。賴清德總統已多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任。

大陸國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會議發表演說，強調中國方面堅持透過對話協商解決國際紛歧，不會主動挑起事端，也不會輕易訴諸武力。但他批評民進黨政府當局以「漸進式台獨」的方式推行「去中國化」，聲稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

對此，李問表示，中國在香格里拉對話曲解台灣政府的立場、甚至威脅動武，卻長期透過政治施壓，不允許台灣派代表在香格里拉對話表達意見。此舉透露中國缺乏自信與台灣政府進行對話，其非理性的言論更無法獲得國際認同。

他說，台灣一貫性的政策立場，致力於維持台海現狀，作為國際社會負責任的成員，台灣將竭力於維護台海的和平穩定。中國近日單邊發起軍事演習挑釁行為，這種危險而不負責任的溝通方式，不但破壞現狀更是挑戰既有國際秩序。

李問重申，台灣將持續與理念相近民主國家維繫信任關係，並且感謝國際社會持續關注台海和平穩定。賴清德總統多次表達溝通的意願，願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，並呼籲中國與台灣應共同肩負維護和平的責任。