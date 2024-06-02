昨（1日）嘉義玉虛宮進香活動，一名男乩身在廟前走陣時突然倒地不起，經緊急送醫仍宣告不治，對此起意外事件，了解宮廟文化的命理專家楊登嵙表示，如果乩童有神明附身，只會讓他身心狀況更好才對，有可能是乩身還未進入起乩狀態，推測和當事人健康狀況較有關連。

昨（1日）中午12點多嘉義縣梅山鄉玉虛宮進香，該男乩身年約40歲，來自台中某宮廟，進香當天他與另一男乩身一前一後在廟前走陣準備起乩時，他身體搖搖晃晃往前傾斜，隨即頭部撞擊地面，一度呈現頭、膝著地的詭異狀態，眾人湧上前去關心，接著將其抬到一旁等候救援，不幸的是，緊急送醫仍無法救回一命，其死因有待法醫進一步勘驗。

楊登嵙指出，如果乩童有神明附身，其實是在幫神明辦事，他的身體會得到神力加持，出現不可思議的力量，只會讓他身心狀況更好才對，會發生意外憾事，他認為，參與活動勞累，加上乩童自身健康可能有問題，導致這樣的意外。

楊登嵙進一步指出，乩童從走陣到起乩，需要花費時間不一，依乩身體質而不同，有的很快一、二分鐘就起乩，有的等了10幾分鐘還沒動靜，從現場民眾提供的影片推測，他當時還沒處於神明附身的狀態，也因此此意外應該與神力無關。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。