莫文蔚本月15日將在北京開唱，以全新巡演「大秀一場」成為首位唱進鳥巢的華人流行女歌手，並組成限定樂隊「The Masters」；她今（2日）54歲生日同步推出新歌〈一身焰火去羅馬〉，該曲MV遠赴沙烏地阿拉伯的AlUla（阿爾烏拉）取景，拍攝過程「千辛萬難」，而莫文蔚超辣絕美身材也在MV中一覽無遺。

〈一身焰火去羅馬〉以女性視角切入對愛情乃至於人生的執著，MV前往AlUla取景，不但需要好幾次轉機、不同交通工具接駁，拍攝時更恰巧碰上當地的齋月，一行人因交通管制，僅能徒步一小段距離到下個乘車點，連著名的Hegra遺址也是一票難求。原先莫文蔚與團隊以為無緣，就在即將離開當地的2天前，竟有旅客因故取消，讓她意外拿到了前往景區的門票，即便要在1個半小時內到達，但要求完美的莫文蔚仍不畏艱難趕往，與妝髮老師3人在顛簸的吉普車上，笑喊：「這麼多年了，這些都是小意思啦！」

莫文蔚遠赴沙烏地阿拉伯拍攝新歌MV。（地球娛樂提供）

拍攝過程中，本以為是人煙罕至的沙漠，但一行人在前往 Maraya音樂廳時，滿滿遊客早已佔據每一個取景的絕佳位置，讓團隊倍感壓力，擔心拍攝效果大打折扣；所幸之後再度抵達拍攝場地時，發現與前日勘景時熙熙攘攘的遊客聚集大相徑庭，著名景點竟空無一人，在長達近一個半小時的拍攝過程中，莫文蔚周遭都只有建築、岩石，最終在萬里無人境況的偉大建築和奇景下，呈現出她自由、自然、快樂的女人樣貌，完整表達歌曲意境。