42歲的演員娜塔莉波曼以《黑天鵝》中的芭蕾舞者一角拿下奧斯卡影后獎，當時與一起合作的芭蕾指導老師班傑明擦出愛火，後來步入禮堂。這段關係卻在今年3月戛然而止，而在娜塔莉正式回歸單身的3個月後，外媒拍到她與小14歲的愛爾蘭男星保羅麥斯卡出遊，2人看起來十分開心。

28歲的保羅麥斯卡出道時間不長，但就已經以作品《日麗》問鼎奧斯卡影帝，接下來更將主演導演雷利史考特的經典作品續集《神鬼戰士2》，可以說是好萊塢的明日之星。2人被媒體拍到在酒館外抽菸、閒聊，看起來非常隨性，打扮也很輕鬆，臉上更是都掛著笑容。2人目前還未否定或承認這段新的關係。

paul mescal and natalie portman spotted in london pic.twitter.com/3OXAdTQ7mU — best of paul mescal (@bestofmescal) May 30, 2024

事實上，娜塔莉的前夫班傑明會出軌不讓人意外，當年班傑明與美國芭蕾舞劇團的首席芭蕾舞者伊莎貝爾交往穩定，卻在後來移情別戀愛上娜塔莉波曼，當時就有不少人指責班傑明偷腥的行為，而在11年之後，班傑明也是再次劈腿，導致婚姻告終。