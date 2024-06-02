桃園市客家事務局與教育局共同舉辦「2024桃園客語講故事比賽」，2日舉辦決賽暨頒獎典禮，今年除了8組組別外，更新增「沉浸式客語教學組」，包含幼兒親子、國小及國中3組別，讓參與學校展現客語向下扎根成果。該比賽也列為「桃連區高級中等學校免試入學超額比序」，增加學生參賽誘因。

市長張善政表示，桃園市推動許多客語便民措施，也希望客語向下扎根，除推動客語沉浸式教學，客語講故事比賽也是很重要的計畫，學生參與也能接觸到客語教材以外面向，可以讓說客語更生活化。另外，為了讓客語變成每個人生涯發展中重要的競爭力，在高中入學超額比序也列入其中之一，看到在學校中的客語活動，從幼稚園、小學延伸到國中、高中，桃園市去年也辦理世界客家博覽會，也可以看見客家文化不同的面相，桃園領先其他縣市推動客語教育、藝術及文化，也要繼續彰顯並傳承傳統客家文化。

客家局長范姜泰基表示，為落實客語向下扎根，桃園客語講故事比賽今年邁入第12年，從最初針對幼兒園、國小學童辦理比賽，並陸續增設國中組、高中組，完整覆蓋12年義務教育的學生，藉此訓練學生勇敢開口說客語。今年客家局也重新編輯「客語故事集」，針對不同年級的學生編撰適齡的桃園在地客語故事，讓比賽更具可看性。