狄鶯、孫鵬兒子孫安佐爆出在泰國呼麻、精神恍惚私闖民宅並脫褲裸露遭逮，風波愈演愈烈扯出下蠱中邪之說，狄鶯更放話要和孫鵬離婚，一家人關係陷入緊張。網路宮廟「知臨仙境」易經預言家高煜霖分析其脫序行為，可能和長輩溺愛、流年不利、生肖、姓氏有關，過去狄鶯上節目的片段也被挖出，命理師李玉珮曾提到，孫安佐「天生是討債鬼」。

高煜霖表示，孫安佐是2000年1月生，應是己卯年，生肖屬兔；今年2024年，是甲辰年，生肖龍。就流年運勢來看，孫安佐今年是「害剋」年，生肖兔的人，在龍年要注意，易遭周邊親人自以為好的對待，卻是反效果的相害，或是好朋友自以為的關心，卻是扯後腿的作為，要他好，反而是在害他，愈親近的人，反駁力易會越大。

「知臨仙境」易經預言家高煜霖分析孫安佐事件。（圖／翻攝網路宮廟 知臨仙境 官網 臉書）

高煜霖進一步分析，孫安佐會有如此的超脫常理，不同於同年齡該有的表現，從易經生肖姓名學來看，恐怕是長輩過於的「疼愛」所產生的。代表長輩緣的「孫」字，是「子」和「系」組合，其中「子」與孫的兔，會產生「刑剋」，「系」會讓孫的兔披彩衣，漂亮的兔，容易被宰殺，獲取最大利益的概念。

狄鶯10年前，曾上命理節目《開運鑑定團》，當時命理師李玉珮用紫微斗數的子女宮觀看親子關係，當時她提到，孫安佐天生就是討債鬼，命宮中帶有「武曲」跟「破軍」，個性較強不易管教、有代溝，親子容易吵架。

李玉珮斷言，個性孫安佐主觀太強，做事會先斬後奏：「捅出一些爛攤子讓父母收拾」，父母為維護孩子的信用就得一直付出，無論有形的精神或物質都將大量付出，建議狄鶯放低身段，早早做生涯規劃。

狄鶯不在意討債鬼一說。（圖／翻攝自開運鑑定團YT）

當時狄鶯面色有些尷尬凝重，透露孫安佐小時候逛百貨公司，會突然提著大袋東西要自己付錢，不過她也不願把兒子的行為視作討債鬼：「我覺得這個沒有關係，反正我也喜歡讓他當討債鬼，只要跟我很親這樣就好了」。