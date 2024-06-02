當警員透過玻璃門觀察時，正巧與林男對上眼，林男慌忙熄燈躲藏，仍躲避不了警方的眼睛，最終還是難逃法網。（翻攝畫面）

40歲的林姓男子因涉嫌毒品、詐欺及公共危險罪，遭法院發布三條通緝令，為逃避警方追捕，他逃往新莊區一名友人所租的倉庫躲藏。然而，儘管腰部受傷，他仍試圖躲避警方的眼睛，最終還是難逃法網。

警方表示，桃警接獲線報，循線來到林男藏身的倉庫。當警員透過玻璃門觀察時，正巧與林男對上眼，林男慌忙熄燈躲藏。警方隨即聯絡倉庫屋主，經取得同意後，由屋主陪同進入倉庫進行地毯式搜索。

由於倉庫內堆滿上百箱貨物，為防止林男突襲反抗，警員提高警覺，守住倉庫前後出口，並互相掩護逐一搜查。然而，找遍倉庫各個角落，卻不見林男蹤影。

就在警員返回一樓準備再次仔細搜索時，突然聽見角落一個紙箱內傳出細微聲響。警員們立刻上前敲打紙箱，赫然發現林男蜷縮其中，面對無路可逃的現實，他終於束手就擒。

林男向警方表示，當時看到警員後，知道自己無處可逃，情急之下忍著腰部劇痛躲進紙箱，心想只要警察找不到他，就會自行離開，沒想到還是難逃警方法眼。警方偵訊後，將林男解送法辦。