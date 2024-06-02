2日吉時，嘉義市肉品市場舉行「111-112年冷鏈處理相關設施(備)更新改善工程」祈福動土典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市肉品市場新建物總面積為3813.57平方公尺，為RC、鋼鐵結構。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市肉品市場營運34年，為升級成現代化屠宰及冷鏈場域，嘉義市肉品市場公司向農業部爭取設施改善經費，歷經多次流標、預算繳回，終於在第10次成功把工程標出去，2日吉時，肉品市場舉行「111-112年冷鏈處理相關設施(備)更新改善工程」祈福動土典禮，預計2026年完工、啟運後，豬隻屠宰量可達1小時200頭，牛隻屠宰量1天可達到60頭。

嘉義市肉品市場雖獲當時農委會核定補助經費進行設備整體更新，因物料、工資上漲等因素，補助款一度退回農委會，歷經數次流標，直到今年1月第10次招標才順利發包出去，3億1961萬元總預算由農業部補助款、肉品市場編列配合款項支應，建造建物總面積為3813.57平方公尺，為RC、鋼鐵結構，不但建置完整冷鏈系統，汙水處理系統也獲得改善，豬、牛隻的屠宰量也增加，甚至成為台灣牛隻屠宰示範場。

今動土祈福典禮由嘉義市長黃敏惠主持，農業部畜牧司司長江文全、農業部動檢署台中分署長王子政、農科院廖震元博士、立法委員王美惠、議長陳姿妏等多位議員共同參與。

黃敏惠說，肉品市場工程自2021年9月5日，王美惠邀前行政院長蘇貞昌前來視察、了解整整設備後，終於等到今天的動土，雖然過程歷經多次流標，但3億多的工程整建完成，不管是屠宰、汙水系統，甚至冷鏈都更優化，尤其在萊豬進口後，我們更需要有自己優良的國產肉品。

黃敏惠感謝王美惠委員及議會等各界的支持，嘉義市身為雲嘉南觀光休閒消費中心，將扮演最好的平台，讓更多民眾來嘉義享用優質美味的國產肉品，重申嘉義市不缺計畫，會努力獲得中央支持。

江文全表示，嘉義市肉品市場冷鏈處理相關設施更新改善工程，象徵著肉品現代化的重要里程碑，此次改建將更新豬、牛屠宰線，並強化汙水處理，相信能回應民眾對優質肉品生產過程的期待，農業部會繼續全力支持嘉義市府團隊，盡快完成重要的里程碑的工程。

肉品市場表示，「冷鏈處理相關設施(備)更新改善工程」工程總經費（含規畫設計及監造）約3億1961萬元，2022年11月由張嘉玲建築師事務所完成規畫設計，建物總面積為3813.57平方公尺，工程將為肉品市場安排更加合理完善的車輛、牲畜、作業人員動線，並考量多元使用者，提升整體為無障礙環境，並納入太陽能板、綠建築及智慧建築的設計概念，創造管理智慧化、空間節能化及資源續永續的新園區，總工程預計2026年完工，可望開啟冷鏈屠宰設備現代化升級。

由於嘉義縣肉品市場已拆除欲整建，目前嘉義地區豬隻批賣都集中到嘉義市肉品市場，嘉市肉品市場強調，工程不會影響拍賣、屠宰等作業。