衛冕軍味全龍上半季戰績不理想，近10戰更吞下8敗，目前處於3連敗低潮，2日賽前宣布進行教練團異動，日籍打擊統籌教練高須洋介升任一軍首席教練、張建銘擔任一軍打擊教練；而在開季對調的投手教練和牛棚教練再度互換，郭勝安重回一軍投手教練一職。

總教練葉君璋賽前宣布，希望藉由高須洋介豐富經驗，因此改由他擔任首席教練，與張建銘職務對調，張建銘改任一軍打擊教練。

而在投手部分也有異動，今年開季原本的投手教練郭勝安與牛棚教練黃亦志任務互換，今天再度換回，黃亦志回歸牛棚擔任一軍牛棚教練。

中職》猛獅點燈M15 餅總喊加油拚歸零、羅昂說還太早
中職》桃猿補強先發戰力 網羅前悍將洋投肯特
中職》巫柏葳中繼4.2局避免燒牛棚 洪總看到數據外的表現
#中華職棒 #CPBL #味全龍 #葉君璋 #張建銘
無人機來勢洶洶 現代戰爭的革新者