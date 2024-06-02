衛冕軍味全龍上半季戰績不理想，近10戰更吞下8敗，目前處於3連敗低潮，2日賽前宣布進行教練團異動，日籍打擊統籌教練高須洋介升任一軍首席教練、張建銘擔任一軍打擊教練；而在開季對調的投手教練和牛棚教練再度互換，郭勝安重回一軍投手教練一職。

總教練葉君璋賽前宣布，希望藉由高須洋介豐富經驗，因此改由他擔任首席教練，與張建銘職務對調，張建銘改任一軍打擊教練。

而在投手部分也有異動，今年開季原本的投手教練郭勝安與牛棚教練黃亦志任務互換，今天再度換回，黃亦志回歸牛棚擔任一軍牛棚教練。