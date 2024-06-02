日月光投控暨所屬子公司與日月光環保永續基金會，為響應6月8日聯合國世界海洋日，於全台7個地點，號召22家供應鏈夥伴，且邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共1600人聯合淨灘。總計共清除2.8噸垃圾(可回收1.6噸、不可回收1.2噸)。

和潤企業響應全球2050淨零排放目標，長期推動多元的創新減碳方案，為地球永續盡一份心力，更被商業周刊評選為台灣碳競爭力100強企業。今年和潤企業以「淨零綠生活，護樹愛地球」為號召，投入資源支持「中央大學校園樹木認養計畫」，將贊助款項作為校園樹木健康照護的永續基金。林彥良總經理代表公司出席捐贈儀式，並由中央大學楊智斌總務長致贈感謝狀，共同展開與實踐環境永續及人才培育的願景。

日月光投控致力於推動永續發展，並積極對世界環境議題發揮正面影響力。在日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領下，邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與，於台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘及高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘，共7個地點舉辦淨灘。以台北場為例，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，在有豐富生態地形的石門風箏公園沙灘進行淨灘活動，以實際的行動關懷台灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光環保永續基金會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」之四大永續發展指標，積極推動環保公益事業。日月光海洋日除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

和潤企業護樹減碳愛地球，支持中央大學校園樹木認養計畫，「十年樹木 百年樹人」，大學是培育產業人才的重要搖籃，為提供學子優質學習環境，中央大學每年投入許多經費和心力，維護管理高達62公頃的校園空間。林彥良總經理表示，和潤企業邁入25周年，一路走來，不斷創新並實踐環境保護、社會責任與公司治理，為社會創造永續價值，企業與學校合作是促進社會進步與產業發展的關鍵，和潤企業看見中央大學在校務經營上的需求，同時對於落實社會責任及永續發展與學校有共同理念。這次的共好行動，不僅具有「護樹減碳」的永續意涵，和潤企業更希望達到拋磚引玉之效，號召更多企業與民眾一起響應支持校園樹木認養計畫，讓教育百年事業得永續發展。