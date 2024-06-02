縣議員徐筱菁。（摘自議會直播／李京昇苗栗傳真）

縣議員徐筱菁引述本報報導總質詢。（徐筱菁提供／李京昇苗栗傳真）

根據苗栗縣消防局統計，近3年救護出勤數平均每年2.5萬件，並有逐年攀升的趨勢，但卻有民眾牙痛、酒醉就打119，形成濫用醫療資源現象，今年頭份市有名男子疑似酒醉，2分鐘內連打5通119，被依法開罰1萬元；無獨有偶，另名造橋鄉男子也因酒醉，2周濫叫救護車17次，收費3200元。

本報今年3月揭露苗縣消防救災救護情況，據苗栗消防局統計，近3年全年度救護出勤數，2021年出勤數為2萬4207件、2022年2萬5893件、2023年2萬6989件，平均每年約2萬5696件，救護出勤數前3名依序為頭份市、竹南鎮、苗栗市。

苗栗消防局也粗算，全縣平均每小時發生4件大小案件，以緊急救護疾病與車禍最多，也因線上救護車僅有27輛，平均每個鄉鎮市只有1.5輛，加上苗栗幅員遼闊，每趟救護車出勤，需要至少2名消防人員，每趟出勤時間少至40分鐘、多則將近2小時，因此出勤量增加，讓消防人員工作更加艱辛。

民眾濫用救護車時有所聞，縣議會近日舉行定期會，縣議員徐筱菁引述本報報導，在總質詢時，關心縣內濫用醫療資源的亂象，也建議消防局加強宣導民眾使用救護車的正確觀念，並走入校園從小建立正確觀念。

消防局長匡夢麟表示，些特例民眾會因肚子痛、頭痛、牙痛等情況濫用救護車，縣府為此有設立自治條例，並訂定「苗栗縣消防救護車收費執行要點」，站在救護人員立場，只要接獲119報案，通常會擔心民眾真的有緊急狀況，而趕赴現場，因此呼籲民眾非急用，不要濫用救護資源，以免耽誤到真正需要使用的人。

消防局統計，今年有5件亂打119案例，其中，頭份市有男子因為酒醉，2分鐘內無故狂打5通，消防局追查通話來源，會同警方到場依消防法開罰1萬元；另個案例是通霄鎮5歲男童，利用家長手機報案發生火災，消防局循線查出是男童電話，最後派員到家中請家長告誡男童。

而造橋鄉也有名男子酒醉，6天內分別以肚子痛、肢體無力等原因，使用119救護車達10次，消防局依「苗栗縣消防救護車收費執行要點」收費1600元，男子事後仍屢勸不聽，持續濫用救護車，1周內送醫9次，再開罰1600元；同樣在苑裡鎮也有酒醉男子，2天內使用救護車3次，最後開罰1600元。

徐筱菁則認為濫用救護車的案件不少，但只有開罰5件。匡夢麟表示，濫用救護車的判定不易，因為民眾可能會辯稱原本又急病，但送到醫院後就好很多，這部分較難舉證，開罰上有難度，而是否收費與開罰是依據醫院檢傷程度，宣導部分，消防局會要求每個大隊，定期定時前往國中小學、高中、社區與工廠加強宣導，以建立觀念。