玄鳳鸚鵡「美美」擁有黃頭與橘紅色腮紅，加上龐克頭般的冠羽，讓警察也直呼可愛。（警方提供／任義宇高雄傳真）

玄鳳鸚鵡「美美」可能因緊張在派出所內飛竄，警方耗費一番工夫才成功查看腳環上的電話號碼。（警方提供／任義宇高雄傳真）

寵物走失總讓飼主心急，高雄一名46歲王姓男飼主，家中飼養2隻黃化玄鳳鸚鵡，其中1隻「美美」卻在一次外出散步途中不慎飛失，讓王男一度著急落淚，所幸聰明的「美美」主動飛到路人肩膀上，被帶往派出所報案，成功讓「美美」與飼主團圓。

王男家中飼養2隻黃化玄鳳鸚鵡，其中一隻名叫「美美」，白色身軀卻有黃色臉孔，臉頰上還有橘紅色腮紅，頭上更頂著龐克頭般的冠羽，據了解2隻鸚鵡平時都會與王男一同外出，都會乖乖停在肩膀上不會亂跑，卻在上月一次外出時，於晚間約7點「美美」突然飛走，讓王男十分著急。

不過聰明的「美美」，當晚8點就飛到一名準備要去做生意的路人肩膀上，模樣可憐還不肯離開，讓該名路人小心翼翼的前往新興分局中山路派出所報案。

但「美美」不知是緊張還是急於找主人，在派出所內亂飛亂竄靜不下來，所內警方費好一番功夫才成功查看「美美」腳環上的電話號碼，於晚間8點半成功聯繫上飼主王男前往派出所認領。

王男接獲派出所電話後，急忙趕往派出所，還帶上另一隻鸚鵡好夥伴與「美美」團圓，還一度開心到落淚，頻頻向警方表達感謝。警方表示，攜帶寵物外出應留意寵物動向，並繫好外出牽繩、掛上名牌或植入晶片等，才能避免走失，即使走失才能盡快與飼主團圓。