園方也揭露真相，笑說其實小辛跟小乖並沒有吵架。（園方提供）

高雄今（2）日氣候不穩，下起澎沱大雨。壽山動物園揭露1支影片是非洲獅「小辛」在雨中淋雨，吸引破2萬人觀看。園方打趣說，「做錯事的小辛，被（老婆）小乖逐出家門，雨中罰站」，不少網友直呼「心疼」。不過，園方揭真相，其實是小乖喜歡享受大雨帶來的清涼，兩人恩愛的很。

壽山動物園今在臉書PO文表示，「做錯事的小辛，被（老婆）小乖逐出家門，雨中罰站」。畫面可見，小辛被大雨淋成落湯雞，還不斷低頭，貌似懺悔模樣，而老婆小乖就坐在上方處，默默凝視這一切。不過，影片最後，夫妻倆還是黏踢踢，相依相偎，似乎和好如初。

這段「辛酸」畫面一出後，引發網友熱議。網友笑說「幫小辛點一首「Singin' in the rain」、「好委屈！感覺是被罰站」、「像做錯事的孩子在反省」、「感覺霸氣全沒了」、「我想到我失戀在外淋雨的樣子」、「獅子小辛扮演者工讀生，雨天工作辛酸影片流出」。

不過，園方也揭露真相，笑說其實小辛跟小乖並沒有吵架啦，「小辛、小乖在享受完大雨帶來的清涼，兩人最後又黏在一起了，恩愛的很呢！」網友也認證說「上禮拜看到小辛小乖真的很恩愛」。園方也附和說「牠們都黏TT」。