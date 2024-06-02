中部地區一家高科技設備廠驚傳偷窺事件！派駐該公司的林姓男子，尾隨A女同事進入女廁，持玫瑰金IPhone8手機從廁所門板下方空隙窺視如廁，A女發現大聲喝斥「你在幹嘛」，由於當時該樓層僅有林男，且持有玫瑰金手機，檢方依妨害秘密罪起訴，不過法官認，林男手機內並無A女照片，僅為未遂，一、二均判無罪確定，但不能因此免除民事責任，A女如受損害，仍得依民事程序請求救濟。

A女在警詢及偵查中證稱，2022年8月8日下午1點27分許，當時從休息室隔壁的辦公室去女廁，進廁所前有看到林男，上廁所幾秒鐘後視線朝地板方向看，突然發現有一隻手拿著玫瑰金IPhone手機從廁所下方門縫伸進來，當下大聲喝斥「你在幹嘛」，對方的手就伸出去並離去，因當下5樓員工都在無塵室上班，只有林男走進休息室操作手機，且手機顏色相同，認定林男偷窺。

A女案發後身心受創，出現焦慮、憂慮情緒合併失眠，經就醫診斷為「急性壓力反應」；林男坦承案發當下進入5樓男廁，且身上攜帶玫瑰金色手機，但否認進入女廁，也沒有拿出手機。

一審法官審理，林男手機內容，僅有其他女生睡覺時裸露照片，並無A女照片，經監視畫面顯示案發當時僅有A女與林男在無塵室外，觀諸行為時間、地點、使用手機特徵等均與林男幾近相符，依據經驗法則與論理法則，足認本案行為人確為林男無訛。

法官認為，檢察官所舉證據及指出證明之方法，最多僅能證明林男有無故利用工具窺視他人非公開活動罪之未遂，然《刑法》第315條之1並無處罰未遂犯之特別規定，林男所為自屬不罰，應為無罪諭知；檢察官不服判決提起上訴。

二審法官認，因林男行為屬不罰之未遂犯行，故檢察官上訴，為無理由，應予駁回。不得上訴。不過判決書也敘明，林男雖因刑事責任屬不罰之未遂犯行，然不能因此免除其民事所應負責任，告訴人A女如受有損害仍得依民事程序請求救濟。