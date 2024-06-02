警方在忠孝東路查獲德州撲克賭場。（翻攝畫面）

警方在忠孝東路查獲德州撲克賭場。（翻攝畫面）

北市警敦化南路派出所1日凌晨查緝賭場，在4樓查獲德州撲克等51名賭客、荷官以及陳姓負責人，過程中聽到12樓有人唱歌，進入招待所包廂內，1人持有大麻電子菸，另外發現藝人陳零九在場，但陳零九沒有違法情事，警方登記身分資料後讓其離去。

警方表示，日前接獲檢舉，發現忠孝東路四段、SOGO百貨旁的商辦大樓內暗藏賭場，經蒐證在1日凌晨持台北地院核發的搜索票進入大樓，並對整棟大樓逐層釐清，在4樓發現職業賭場，查獲陳姓負責人、荷官5人、工作人員3人、賭客35人、毒品犯嫌1人及在場關係人6人，合計51人，查扣抽頭金暨營業額新臺幣95萬餘元、記帳本4本、點鈔機1台、監視器鏡頭6個、撲克牌8副及籌碼297萬餘元等證物。

警方表示，賭場對外以撲克協會名義招募會員，再以進行撲克比賽方式規避查緝，賽後由賭客於離場前至櫃檯兌換現金，專案小組在查緝過程中，也意外發現2位賭客攜帶二級毒品大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠等及12樓私人招待所內查獲1人攜帶大麻電子菸，全案依刑法賭博罪、違反毒品危害防制條例、社會秩序維護法等偵辦。

警方強調，該棟大樓不同樓層均設有賭場、招待所，同時在12樓盤查，並在屋內發現藝人陳零九，但他並未參與賭博，同行友人持有大麻電子菸遭逮，全案與陳零九無關。

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