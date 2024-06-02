義工組織白沙屯媽祖網路電視台，致力於宣揚苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，多年來除透過影音直播白沙屯媽祖進香，與大眾分享媽祖信仰，也辦理「我愛白沙屯媽祖」歌唱大賽，今年賽事邁入第3屆，即日起開放網路票選，主辦方今天邀請大家來當評審。

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，今年我愛白沙屯媽祖歌唱大賽參賽者，表現水準都比前2屆高出許多，來自全台的21名參賽歌手，各個都有好歌聲、身懷絕技，讓初賽評審團傷透腦筋。

駱調彬說，每位參賽者除了實力堅強，也都跟白沙屯媽祖有聯合和故事，像編號20號的6歲參賽者紀立馳小弟弟，今年跟隨南下進香，為其曾祖身體健康祈福，自身剛動完腦部手術，也受媽祖庇佑順利成功，所以特別參加比賽，用歌聲唱出對白沙屯媽祖的感謝。

駱調彬表示，第3屆我愛白沙屯媽祖歌唱大賽初賽昨日展開，全部參賽影片已經上傳到白沙屯媽祖網路電視台的YouTube頻道開放網路票選，網路票選最高將獲得總分10分的加分，網路票選至4日中午，將取12名選手晉級8日的總決賽。歡迎喜愛白沙屯媽祖歌曲的朋友觀看聆聽，也給參賽歌手們鼓勵。