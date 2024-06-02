截至2023年底，中國新能源汽車保有量達2041萬輛，滲透率為6.07％。據界面新聞引述一份行業預測報告，「全球新能源汽車發展的大趨勢不會變。到2035年，全球新能源汽車銷量將超過7000萬輛，市場滲透率將達到70％左右。到2035年，中國新能源汽車銷量將超過3800萬輛，市場滲透率90％，保有量將超過2億輛。」

新能源滲透率指的是在一定時期內，新能源汽車銷量佔汽車總銷量的比重。

2024年5月30日-31日，中國汽車動力電池產業創新聯盟2024年度大會在北京開幕。會上發佈的《中國動力電池產業面向2035發展框架研究報告》（下稱《研究報告》）作出上述預測。

根據本次大會同步發佈的《2023-2024年中國汽車動力電池及氫燃料電池產業發展年度報告》（下稱《年度報告》）數據，2023年全世界新能源汽車銷量1438萬輛，中國新能源汽車銷量949.5萬輛，中國市場佔據全球市場份額66％。

截至2023年底，中國新能源汽車保有量達2041萬輛，滲透率達6.07％。2023年當年，中國新能源汽車滲透率超30％，新能源乘用車和商用車產量分別為778.6萬輛和42.3萬輛，同比分別增長30.2％和18.2％。

同期，中國動力電池產銷量雙增長，分別達664.7 GWh和616.3 GWh，分別同比增長21.8％和32.4％。去年全球動力電池裝車量706 GWh，同比增長38.6％，其中中國動力電池裝車量387 GWh，佔比超五成。

《年度報告》預計，2024年中國新能源汽車產量規模將達到1083萬輛，同比增長31.9％；中國動力電池全年裝車需求將達527 GWh，同比增長約35.9％。

《研究報告》進一步指出，2035年中國仍是新能源汽車最大市場；歐洲新能源汽車發展前景基本明朗，2035禁燃令將倒逼車企加快新能源汽車發展；美國雖有不確定性，但仍然會是全球的三大市場。

在全球氣候政策框架推動下，能源轉型和技術創新需求迫切。中國動力電池產業技術領先，走在世界前列。但中國動力電池產業領先地位並不穩固，面臨諸多挑戰，未來十年是電池產業能否繼續保持競爭優勢的關鍵十年。

《研究報告》表示，一方面，中國鋰鈷鎳資源高度依賴國外。據電池聯盟測算，到2035年，鋰的自給率不超過50％，鈷鎳資源對外依存度仍處於高位。在全球大環境有很多變數的情境下，資源保障存在不確定性。

另一方面，國際佈局存在市場、區域競爭。當前，全球動力電池的競爭主要在中、韓、日。日韓兩國對未來都提出了明確目標，加上歐美國家在積極佈局，未來格局或有改變。美國《通膨削減法案》、歐盟電池新法對未來全球電池的區域格局將產生影響，歐盟、美國對中國企業動輒制裁充滿變數，中國企業如何在海外佈局有不確定性。

2023年，大陸國內動力電池及相關產業投資力度出現放緩。據《年度報告》，2023年動力電池及關鍵材料領域投資約為1兆4219.1億元人民幣，同比減少約30％。

「去年鋰電產業鏈五大特點：放緩、出海、創新、儲能、合作。」《年度報告》稱。

除了動力電池，《研究報告》還對儲能領域做了預測。其指出，全球能源轉型是電池產業的重大機遇，儲能電池將進入規模化應用階段，其中電池儲能是最主要的技術路線。

預計2035年左右，全球儲能電池應用規模將達到1.6 TWh。在中國，儲能電池50％應用於發電側、電網側，50％用於用戶側。

「能源轉型的確定性是中國電池產業向上發展的推動力。未來15年左右，動力＋儲能電池市場空間巨大，仍是中國電池產業向上發展的重要機遇期，是產業持續創新的動力，同時，持續創新也會為中國動力電池產業創造更大更廣闊的市場空間。」《研究報告》表示。

結合動力電池和儲能電池，報告預測，全球鋰資源需求峰值在2035年左右，碳酸鋰需求將達到340萬噸左右，增長約4.5倍，鎳需求將達到110萬噸左右，鈷資源需求超過40萬噸。

《研究報告》認為，未來中國電池產業重點任務包括知識產權工程、創新工程、回收利用工程、智造工程，為此提出了五方面政策建議。

一要保障關鍵資源。發揮國家體製作用，建立國家、地方、央企三級儲備機制支持國有、民營企業聯手在海外購買和開採鋰、鈷、鎳等資源，運用外交渠道，破解相關壁壘，規避和降低各種或有風險。

二要強化基礎研究，加大對高比能液態鋰離子電池、固態電池、鈉離子電池安全機理、材料及制備技術研究的投入力度；三要推動源網荷儲聚合平台發展，構建城市級「車-樁-儲-網」基礎平台。

四要為國際化發展創造條件，支持企業在海外購買核心礦物資源、在當地建設產業化基地，支持建立電力碳因子數據庫；五要統籌回收利用，進一步敦促整車企業對動力電池一管到底，堵住退役電池進入灰色管道的漏洞。