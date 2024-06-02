中信兄弟周思齊今年球季結束後將卸下球員身分，目前距離「千安、百轟、百盜」只剩最後一步的他在1日比賽後段代跑，但盜壘失敗，他坦言有聽到球迷的吶喊聲，但笑說這樣太明顯了，「最好我上去代打的時候播報組都不要講，讓大家都不知道我上場這樣。」

周思齊在4月17日對富邦悍將比賽中跑出生涯第99次盜壘成功，5月30日重回一軍，昨天在與味全龍3連戰中7局上代跑陳俊秀，站上一壘壘包時，全場近3萬名球迷高喊「盜盜盜，盜完二壘盜三壘」，最後他真的起跑，但被龍隊捕手劉時豪阻殺在二壘前。

「還有聽到盜本壘的。太明顯了，可以不要這樣嗎？大家都知道了。」現年42歲的周思齊直言，挑戰盜壘成功對現在的自己來說是很難的事情，在這很艱難的過程中一定會碰上阻礙，但要克服它，「可能全世界的人都不會支持你，但我很想完成、我會努力，這是我想要表達的，我在乎、想完成很難的事，強調的是精神面。」

周思齊繼續說：「以我現在的年紀、這個速度，要完成是很難的。就會想說為什麼以前不多跑一點，或許早就完成了，搞不好200盜了，但有時候就是這樣，早知如此何必當初。」

昨天賽後總教練平野惠一談到換上周思齊代跑，不管是教練還是隊友都會全力幫忙，希望能夠幫助他完成里程碑，「本來就不是那麼容易達成的，之前就有跟他預告，昨天沒成功是滿可惜的。」