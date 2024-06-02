2024年6月2日澎湖縣／澎湖端午社區包粽趣，馬公市安宅社區2日下午的社區包粽活動，報名人數還衝破200人。（許逸民攝）

2024年6月2日澎湖縣／澎湖端午社區包粽趣，馬公市安宅社區2日下午的社區包粽和竹筒飯活動，志工媽媽還先清洗竹筒。（安宅里長張儷盈提供／許逸民澎湖傳真）

端午節將屆，澎湖各社區流行辦親子包粽活動，澎湖縣政府衛生局昨也參一腳，推出「粽葉飄香迎端午 跨世代健康粽競賽」，邀請八社區照顧關懷據點，來三代同堂大展身手包粽子。而今（2）日馬公市安宅社區在包粽外，更加碼推出「竹筒飯」，讓小朋友也能輕鬆上手，號稱0-80歲皆宜，也讓報名人數直破200人。

安宅里長張儷盈表示，當大家都流行發肉粽，我們堅持要繼續發揚傳統文化，今年還特別加入小小朋友都能製作的「竹筒飯」，希望里民會喜歡。而事實上，大家對於竹筒飯都很期待，也會擔心製作烹煮會不會很麻煩，因此請廠商特別先幫米飯製作調味，並一早先由至工媽媽清洗竹筒，讓大家省去很多步驟，輕鬆煮後就能上桌。

張儷盈指出，竹筒飯最早起源是屈原，而台灣竹筒飯發展與原住民狩獵文化有關，靠海維生的澎湖則很少有機會體驗這一項美食，因此特地在端午節安排這項活動，希望里民一起來開心體驗。

而安宅里下午活動分成包粽和竹筒飯兩區，包粽區組別安排方式以報名先後順序安排，由老手帶新手完成。至於竹筒飯製作，則直接開始竹筒飯教學，體驗前先發放送套，再帶領參與者學習如何製作，每人先在體驗區完成一支後，再到竹筒飯製作區，每戶領取5支竹筒進行。

至於澎湖衛生局社區營養推廣中心的健康粽競賽，則由各社區發揮創意，自行設計菜單，還有社區不惜成本，推出包土魠魚等內餡的粽子；南寮社區理事長陳有擇則特別綁了一捆大殼飯。

澎縣衛生局長陳淑娟說，社區營養推廣中心積極推動在地健康老化，以全榖及未精製雜糧和在地蔬菜入粽等特色為設計與發想創作出兼具創意及美味的健康養生粽，也讓社區長者有展現手藝及互相交流分享的機會，並將傳統的包粽技巧傳承給年輕世代。