貝克漢與妻子維多利亞 （路透社）

英國查爾斯國王在一場現金換榮譽的醜聞後，轉向貝克漢品牌，以幫助他重建其主要慈善基金會的聲譽。

《衛報》報導，前英國足球金童貝克漢（David Beckham）將成為國王基金會（King’s Foundation）(前身為威爾士親王基金會，Prince’s Foundation)的親善大使，以幫助推廣其工作。上個月，貝克漢前往英王在格洛斯特郡（Gloucestershire）的海格洛夫莊園（Highgrove）與國王會面，並獲得了國王的親自導覽。這位49歲的球星表示，他期待著在英國鄉村的大自然裡，與國王探索新發現的共同興趣，包含了鄉村技藝。貝克漢說，他們還交流了養蜂的技巧。

該基金會每年為多達15,000人提供教育課程，以創建永續發展的社區，但卻捲入以金錢換爵位的醜聞。該慈善機構於2021年對這些指控展開調查，2022年大都會警察局進行了調查。去年，警方表示不會採取任何行動。

據說貝克漢和他的歌手妻子維多利亞（Victoria）已經積累了4.55億英鎊的財富，他沒有向該基金會捐款，但將奉獻自己的時間來推廣其工作，加入其他名人大使的行列。

在參觀海格洛夫莊園時，貝克漢會見了參加木工課程的學生，以及參加刺繡獎學金課程的刺繡學生。

貝克漢後來說：「由於我對鄉村產生了熱愛，我個人也有一個任務，就是要更多地了解鄉村技能，這是基金會工作的核心。在我最近參觀海格洛夫莊園間，聽國王講述陛下基金會的工作，並且交流養蜂技巧，真是令人鼓舞。」

2003年，貝克漢因其在足球方面的貢獻被授予大英帝國官佐勳章（OBE）。有傳言稱，他對沒有獲得更高的榮譽感到沮喪。2017年泄露的電子郵件顯示，他因2014年未能入選榮譽名單而感到憤怒。據稱，他抱怨說：「說實話,這是一種恥辱，如果我是美國人，10年前就會得到這樣的東西。」他的代表當時表示，這些電子郵件已經被篡改，並且被斷章取義。

貝克漢因在2022年擔任卡達世界盃大使而受到批評。據報導，他因為這項工作獲得了1.5億英鎊的報酬，並被指責從一個在人權記錄方面面臨嚴重質疑的國家獲利，包括該國對婦女和LGBTQ＋群體的待遇。他辯稱，體育有能力成為世界上一股向善的力量，在卡達舉辦世界盃激發了人們對這些問題的討論。

上週，貝克漢簽約成為全球速賣通（AliExpress）的全球大使，速賣通是中國科技集團阿里巴巴旗下的在線零售平台，也是本月開始的2024年歐洲盃的贊助商。