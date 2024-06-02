立委李柏毅成功爭取到行政院1.8億元經費，挹注2頂大進駐高雄左營。（李柏毅服務處提供）

立委李柏毅成功爭取到行政院1.8億元經費，挹注2頂大進駐高雄左營。（李柏毅服務處提供）

高市府爭取清大與陽明交大在高雄左營區設分校，日前行政院已核定1.8億元經費。背後居中牽線的是立委李柏毅，他透露，高雄市長陳其邁狂Call電話討論科技大廠進駐後續事宜，經他協助下，向教育部申請113年「國家重點領域校際研教園區」所需的工程經費，獲得行政院同意動支二備金。

李柏毅指出，這周五是卓榮泰院長率行政團隊備詢首日，他不忘這陣子市長陳其邁的託付，當天隨即找到教育部長鄭英耀，要求部長加速陽明交大與清大設校進度，讓舊左中變身校際研教園區。

李柏毅透露，陳其邁市長經常打電話來討論科技大廠進駐後續事宜。日前行政院同意動用第二預備金1億8480萬，要在高雄打造全台首座國家重點領域校際教研園區。

因此，李柏毅要求鄭英耀盡速函文高市府，高市府現已收到函文，將儘速展開後續作業。預計2029年陽明交大與清大可培育2100位碩博士生，為台灣高科技產業注入源源不絕的活力。

李柏毅提到，台積電將在2025年投入量產，還有許多科技大廠未來將進駐左楠，周邊交通與用水用電等基礎設施正在施工，教育規畫當然也必須超前部屬。舊左中設置園區不只能帶動舊部落發展，更能打造舊左中成為護國群山產業人才庫。

李柏毅表示，陳其邁積極推動高雄城市轉型，人才更是產業競爭最重要基礎，今年初市長和陽明交大、清大達成共識，規畫將到左營設置分校。他在徵詢地方意見過程時，里長群組們主動支持、迴響熱烈，希望可以打造高雄專屬的「矽谷模式」，大家也都相當期待兩所頂尖大學未來能夠到高雄設校。

對此，高市府發言人周璟瑜表示，感謝行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀、立委李柏毅力挺高雄建設，完成半導體S廊帶政策關鍵拼圖。高市府已收到函文，將盡速展開後續作業，目標強化高雄的半導體產業競爭力，成為南台灣最先進的高科技聚落。