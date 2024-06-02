台北市大安分局敦化南路派出所近日接獲檢舉，有德州撲克賭場非法盈利，並以籌碼兌換現金。昨（1日）凌晨警方持搜索票至賭場執行查緝，當場查獲陳姓負責人及賭客等51人，結果警方搜查其他樓層的私人招待所時，也搜到1人攜帶大麻菸，同行友人竟有陳零九在裡面。

對此，陳零九先是透過經紀公司緊急回應，表示「去朋友邀請的生日聚會，並不清楚其他賓客的事情，謝謝媒體朋友的關心」。

但沒多久他就自己在IG發限時動態，表示是受一個十年朋友的生日邀約而去參加聚會。吃完東西，酒都沒喝一口，歌也沒唱一句，只想快點回家打手遊、健身、寫歌，警察突然拿搜索票進來。旁邊一個他不認識的人在那邊跟警察耍嘴皮子，後來就被搜出大麻電子煙帶走了。強調自己對大麻沒意見，但在這裡就是違法。

陳零九透過IG限動回應。（圖／翻攝自IG @diegodtk09）

不過陳零九接著抱怨，警察說偵查不公開叫大家不能錄影，「然後請問我是犯罪了嗎？沒幹嘛還不是把消息跟記者說了，是我對『偵查不公開』這幾個字有誤會嗎？職業道德在哪 。」說自己當初確診，也是救護車的人把消息給記者，不顧病患隱私。

陳零九表示，「有時候想想何必呢，當一個公眾人物這麼累，沒幹的事也要被寫，下面又一堆搞不清楚狀況的人留言，解釋也解釋不完，慢慢的心情也平静了，只能笑笑的，誰叫自己賤呢」最後還強調一句，以後朋友約我聚會，麻煩幫我替同行友人搜身，還有看看對方有沒有前科。

台北市大安分局敦化南路派出所警方表示，陳零九不是在賭場，是同棟樓另一層的私人招待所，有發現其中一人有大麻電子菸（非陳零九），陳零九無違法情事。

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