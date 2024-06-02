日本對於電磁軌道砲(railgun)的開發興趣不減，持續尋求更多西方國家的技術幫助。日本防衛省防衛裝備廳（ATLA）5月30日宣布，已經與法國、德國簽訂軌道炮合作分工協定（TOR）。

防衛部落格(Defesne Blog)報導，去年日本防衛省首席技術官三島茂德表示，「電磁炮列為日本防衛計畫的首要研發重點之一」，並在談話中尋求與美國相關技術的部門合作。這個想法一直都存在，就在上周有報告指出防衛裝備廳已向美國海軍接洽，派遣相關人員推進軌道炮開發，希望利用美國的專業知識，加快該技術的實際應用。

如今，日本又找來法國與德國加入研究分工。可以說，在日本的牽線下，一個「電磁砲研發聯盟」已經逐步成形。

Scary Reason Why Japan is Testing a New Massive Railgun

此前，日本透露正在開發一款「中型軌道炮」，能夠以每秒2230公尺（6.5馬赫）的初速，發射320公克的彈丸。該軌道炮的續戰能力超過 120 發，目前充電能量為 5MJ(百萬焦耳)，未來的目標是達到 20MJ 充電能量。

軌道砲不需要火藥，而是利用電磁作用高速推送射彈，這超越了常規火砲的能力，是軍事技術的重大飛躍。它同時具備防衛的效果，與精準打擊的能力。日本認為，在俄羅斯、北韓、中國大陸的高超音速滑翔式飛彈逐漸增加的情況下，電磁武器是日本應對空中和海上威脅防禦能力的廣泛戰略一部分。