邁入第5屆的2024年台灣女子棒球聯賽2日舉行開幕記者會，今年首度設立U12組別，讓更多想打棒球的女孩們能有發揮空間。女棒推廣協會榮譽理事長同時也是現任立委的吳思瑤就說：「希望能讓更多孩子從小追求所愛，這是我要學習你們的精神，不能只有在立法院打架。」

吳思瑤致詞時開玩笑說：「很遺憾自己不會打棒球，只有長大後到立法院打架，當然這是負面示範。」她提到，自己擔任立委都是一直希望能讓台灣運動環境更好，「希望女棒在我的協助下能獲得更多社會力量、政府幫忙。」

吳思瑤指出，今年女子棒球首次獲得政府7位數補助，十分感謝體育署的大力支持，她也提到總統賴清德提到要成立「體育暨運動發展部」、政府編列運動預算一年要投入200億，「我還當面邀請賴總統來當球評，請大家敬請期待。副總統蕭美琴也很愛棒球，她已經答應我要擔任某一場的開球嘉賓。」

台灣女子棒球聯賽秘書長廖立欣表示，今年聯賽將持續到11月，在全台6個縣市9個球場進行60多場比賽。今年的聯賽不僅規模擴大至13支隊伍，還首次設立U12少女組、共有4隊參賽，目的就是希望能為更多年輕女孩創造參與棒球的機會，為她們提供一個盡情展現的舞台。

12歲目前就讀景興國小、這次代表「好棒無敵隊」參賽的王苡歆從小學三年級開始打棒球，「因位看到姊姊在打球，喜歡棒球所以一起打。」她最喜歡棒球打擊出去跟接到球時的聲音，也很期待能夠在這次聯賽中有好表現。