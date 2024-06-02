台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日開幕，輝達執行長黃仁勳今（2）日晚間7點在台大體育館發表專題演講，主題是「開啟產業革命的全新時代」，並同步在全台7所校園播放。另傳出台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達總經理梁次震等科技大老也將出席盛會。
黃仁勳今晚將在台灣大學體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，傳台積電總裁魏哲家都會到場、鴻海董事長劉揚偉都將出席。輝達NVIDIA Taiwan今在臉書發文，分享黃仁勳今晚在台大體育主題演講的官方線上直播連結。
輝達官網也發布「分享你最愛的主題演講時刻」活動，6月3日下午5點前，於NVIDIA Taiwan臉書粉專的NVIDIAkeynote 系列貼文留言分享最愛時刻，並在留言或貼文中加入 #NVIDIAkeynote 主題標籤，將抽出 10 位得獎者送出黃仁勳簽名海報，與1位得獎者送出黃仁勳親筆簽名的 GeForce RTX 4080 SUPER 創始版顯示卡。
由於此次演講主要圍繞AI，可能牽動未來數年的AI應用趨勢，因此下午4點開放的會前派對，還未入場已經有數百位民眾等著入場，一直到5點仍大排長龍，預計黃仁勳到場後，將掀起另一波高潮。
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