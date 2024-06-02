據來自新加坡香格里拉對話的消息稱，美國國防部長奧斯汀首次與中國新任國防部長董軍面對面會晤，重申了兩國軍方重開軍事熱線的計畫，顯示雙方正努力防止因亞洲地區的摩擦導致關係惡化。

《華爾街日報》報導，據五角大廈提供的會晤內容摘要顯示，中美軍事溝通是奧斯汀與董軍在新加坡安全會議開始時討論的主要議題。奧斯汀對董軍說，美國仍關注北京在台灣和菲律賓附近的軍事活動，以及其對俄羅斯在烏克蘭戰爭的持續支持。一位出席會議的美國國防官員說，「奧斯汀明確表示，如果中國繼續支持俄羅斯的軍事活動，那麼美國及其盟友將被迫採取進一步措施」。

報導說，美國官員沒有詳細說明將採取何種措施，但奧斯汀的言論與其他美國高級官員的說法相呼應，一位美國官員形容奧斯汀對董軍的發言「明確而坦誠」。

美國國防官員表示，他們對五角大樓與中國軍方之間可能很快開始更多高層對話感到樂觀，預計在未來幾個月內恢復美中戰區指揮官之間的電話交流。包括新上任的美國印太司令部司令帕帕羅上將（Adm. Sam Paparo），可能會與中國南部和東部戰區的軍方官員進行，雖然相關討論尚未進行實質安排。此外，雙方還計畫在年底前召開危機溝通工作組。

美國高級官員表示，與中國軍方的直接管道有助於防止在台灣和南海等地區熱點問題上產生誤解，避免導致危險的對抗。

中美軍方大約在今年4月恢復了確保空中和海上力量安全接觸的工作層級會談，結束了大約2年半的暫停。這是去年底拜登與習近平在加州舉行峰會後為阻止關係螺旋下降所做努力的一部分。

分析人士表示，美中兩軍在危機中有效溝通還有很長的路要走，因為中共自上而下決策方式意味著解放軍戰區指揮官在緊急情況下的反應能力有限。

新加坡李光耀公共政策學院的研究員德魯．湯普森說：「說他們在討論新機制並不等同於同意開始使用它們。」相關戰區之間的直接溝通，可能是美軍印太司令部和中國的東部和南部戰區指揮部，但是「在危機中可能對降低風險幫助不大，因為降級決定將在北京做出。」