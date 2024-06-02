台南大學2日舉辦畢業典禮，共有1401人畢業。（程炳璋攝）

台南大學2日舉辦畢業典禮，校長陳惠萍感性送給全場畢業生一段話，一帆風順不是好事，逆境堅持才能成長。（程炳璋攝）

台南大學2日舉行畢業典禮，在1401位畢業生中，來自馬來西亞的邱殷蓉就讀音樂系，成為校史首位外籍視障畢業生，獲頒志學獎。4年大學生涯只回家2次，坦承失明者跨海求學生活辛苦，她卻當成挑戰，勇敢克服，今年更考上南大研究所，繼續攻讀碩班。

對邱殷蓉來說，離家的生活並不陌生，因為從小失明，在家鄉時就需離鄉背井前往有啟明學校的地區就讀。長大後在選擇大學時，卻在馬國找不到適合視障生就讀的學校。

台南大學響應南向政策，前往馬來西亞招生，得知邱殷蓉狀況，告知學校有完善的視障中心，喜歡音樂的邱女，認為台灣發展空間更大，在家人支持下，決定嘗試跨海求學，儘管正逢新冠肺炎疫情，她仍住進防疫旅館14天，開啟4年的大學生活。

不管在文化、用餐、語言上，邱殷蓉覺得台灣與馬國都存有差異，更何況失明者跟人接觸需要更長期的適應，4年來克服了各種辛苦與挑戰，已經適應台灣生活，交了很多朋友，覺得自己更懂得獨立做事與溝通。

「為了完成學業，克制想家」南大提供無障礙空間的住宿，還配有陪伴學習者與個別指導老師，邱女認為一切安排都很好，雖常想家，仍堅持先完成學業，4年的大學生涯只回家2次。

邱殷蓉深感能在台灣念4年大學畢業是種榮幸，未來取得碩士學歷後，將朝表演獲教育行業發展。

南大共有5700多名學生，今年有博士、碩士與學士生共畢業1401人，校長陳惠萍以「學」為關鍵字，勉勵畢業生不斷學習，並以「品質是價值跟尊嚴的起點」送給即將走進職場的畢業生。她感性的說「雖想祝大家一帆風順，但其實逆境堅持才能成長」。

前教育部長吳清基以輝達創辦人黃仁勳、美國超微半導體女王蘇姿丰與超微創辦人梁見後等人為例，鼓勵畢業生勇敢逐夢、挑戰困難。