隨著少子化影響逐漸擴大，許多各級學校紛紛關門、退場。近日有網友好奇，越來越多私立大學宣布停招，擬定未來的退場計畫，讓他忍不住一轉目光，「國立大學要倒的話要先倒哪間？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛認為中字輩大學。

原PO在PTT發文指出，現在少子化越來越嚴重，越來越多私立大學停招，讓她忍不住想到國立大學遇到同樣處境會如何發展，因此發文詢問，「如果國立大學要倒的話各位覺得要先倒哪間啊？有沒有八卦？」

對此，許多網友紛紛回應，「花東的都不會倒，除非私立差不多死光，因為他們還有政策性地位」、「現在國立日間部學士，人數最少的是南藝大，人少的是藝大、體大、地名大」、「台大啊，有人不是說台大沒什麼了不起」、「各種藝術大學，家境普通的去讀簡直浪費錢」、「離市區越遠的一定先倒，太累」、「宜蘭辦學評價還不錯，在爭取醫學科系設立」。其中最多人認為該退場的就是中字輩大學，一堆政治人物都在那洗學歷。