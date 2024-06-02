花蓮縣長徐榛蔚（左）與慈濟基金會執行長顏博文（右）今天各自代表縣府與基金會，簽署「安居計畫」合作契約書簽署儀式，力拚1年完成中繼永久屋提供災民入住。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府與慈濟基金會合作，將利用花蓮市信義街縣有土地，建蓋中繼永久屋，提供給0403花蓮大地震災民入住使用；圖為中繼永久屋示意圖。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府與慈濟基金會合作，將利用花蓮市信義街縣有土地，建蓋中繼永久屋，提供給0403花蓮大地震災民入住使用；圖為中繼永久屋示意圖。（慈濟基金會提供／羅亦晽花蓮傳真）

0403花蓮大地震造成縣內多棟建物受損被貼為紅黃單，許多住戶頓時無家可歸，只能暫時依親、租屋或住在旅宿，非長久之計。花蓮縣政府與慈濟基金會合作，將利用花蓮市縣有土地建蓋中繼永久屋，力拚1年完工，屆時5層建物預計可提供144房間給災民入住。

花蓮縣政府協助災民重建家園，與慈濟基金會合作，將利用花蓮市信義國小旁的縣有土地，建蓋社區型中繼久永屋，建物共有5層樓，1樓為停車空間，可停放55輛機車及42輛汽車，2至5樓為住宅使用，每層樓有28間套房及8間雙房，且考量花蓮地震頻繁，拉高建物結構耐震係數，強化居住安全。

縣長徐榛蔚與慈濟基金會執行長顏博文今天各自代表縣府與基金會，簽署「安居計畫」合作契約書簽署儀式，並在會後傾聽災民心聲及想法。

徐榛蔚表示，0403花蓮大地震重創花蓮地區，紅黃單戶數近2000戶，危及公共安全被縣府強制拆除的建物高達17棟，其中屬於民有住宅部分已陸續啟動自辦或公辦都更，縣府將全力協助完成相關的行政程序；地震發生迄今將邁入2個月，災後重建工作仍如火如荼推進，如今中繼永久屋的確立，讓她跟災民都放下心中一塊大石。

顏博文表示，中繼永久屋不以中繼為目的，而是希望透過永久堅固的硬體，幫助需要短期安置的鄉親，因此建蓋的品質會朝永久屋及符合耐震規格施作，預計1年完工。

徐榛蔚說，中繼永久屋入住期間目前訂為2年，得延長1年，入住資格排序比照921地震為低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助、獨居老人或雙老、單親家庭、持有身心障礙手冊證明、房屋所有權人等，3年後待基金會將房子所有權轉給縣府後，會再轉作為社會住宅使用。

縣府表示，經統計目前共有109戶、307人災民有入住中繼永久屋意願，慈濟基金會初步規畫建物共可提供112間套房、32間雙房，可容納352人。

倒塌的天王星大樓林姓住戶認為中繼永久屋的規畫很好，有獨立的空間，且屋內的使用權也歸自己，較能確保重建期間的生活品質，且據她了解，入住期間不用付房租，只需付水電費。