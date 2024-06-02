泰國社會正義聲討基金會最近接到一位來自春武里府芭提雅的母親求助，她的17歲兒子已經離家出走超過10天，至今音訊全無，令她憂心忡忡。

據悉，這位母親的丈夫是冰島人，因眼睛有問題無法自理，因此將家中的退休金事務交由兒子負責。沒想到，這名兒子與一名16歲的女友交往，竟私自取走家中超過89萬1000泰銖（約78萬8393台幣）現金後消失無蹤。更令母親氣憤的是，兒子與女友分手後竟與前女友33歲母親搞在一起，且已經發展到去酒店開房的程度，有著十分親密的關係。

她進一步表示，其兒子在離家出走後曾回來過一次，與前女友母親一同前來，目的是來取一份文件資料。不僅如此，她還發現了兒子向前女友家人轉帳的證據，但如今，這位母親僅盼兒子能平安回家，並表示父親也會原諒他。

根據泰媒最新消息，5月31日，目前這位母親已經順利找到兒子，並一同前去農普魯（Nongprue）警局說明案情。據基金會負責人透露，當天將會蒐集證據指控男孩前女友的母親誘拐未成年罪名，至於其他罪行需要等待進一步的證據，儘管男孩本人稱他外出是與朋友在一起。目前，警方正在對此案做進一步調查處理。