前台北市長柯文哲任內推動斯文首善社會住宅、明倫社宅和廣慈博愛園區等，去年8月斯文首善、明倫社宅就發生大廳、地下室淹水及電梯滲水故障等，近日大雨綿延，廣慈社宅4台電梯當機，影響522戶住戶包含長輩、輪椅族。住都中心回應，盡力於明日恢復電梯運作，並於明早辦理會勘以釐清與檢討改善措施。

廣慈社宅座落於信義區，耗費182億元，A、B區分別為信義區公所、衛福大樓等行政大樓，D、E區住戶於2022年8月陸續入駐，C區則於2023年招租。

廣慈社宅因多日大雨造成D區4台電梯進水、故障無法使用，年輕住戶只好爬樓梯回家，氣喘吁吁汗如雨下，尤其住在24樓的住戶直言，爬到家裡，手腳瞬間發軟。至於長輩則因為不知道如何回家，根本不敢出門，也讓輪椅族十分擔心。

住戶擔憂，上班時間若還沒有恢復，500多戶只能擠在樓梯間爬樓梯，這樣的社宅品質簡直耍人，原來入住社宅還要先練好腿力。

陳怡君質疑，接下來1周天氣將持續下雨，廣慈社宅D區的電梯修復工程可能還要等待多天，造成住戶的困擾及損失，期間若發生住戶緊急需要就醫的情形，根本是拿住戶的生命安全在開玩笑。

她痛批，廣慈社宅是柯文哲花費182億元引以為傲的政績，但不僅電梯進水故障，住家外走廊也出現多處不明積水，令人質疑是設計不良還是電梯的施工出現瑕疵。

陳怡君要求，市長蔣萬安應把柯文哲社宅多處被投訴的缺失檢驗一番，社宅不僅是給市民居住的家，更要讓市民安全、舒適且放心，才是落實居住正義。而除都發局盡快修繕完成外，也應減免住戶的租金作為補償，減免金額由廠商全額負擔。

台北市住都中心回覆，已責成物業廠商、電梯廠商及機電人員於現場緊急處理，先使用大型風扇加速風乾，將盡速清乾後進行檢修，盡力於明日恢復電梯運作，並於明早辦理會勘以釐清與檢討改善措施。