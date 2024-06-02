台北國際電腦展（COMPUTEX）於6月4日開幕，輝達執行長黃仁勳2日晚間7點在台大體育館發表專題演講，主題是「開啟產業革命的全新時代」，一開始以台語說「我們家做得不錯吧」，引起現場熱烈的掌聲。（鄧博仁攝）

台北國際電腦展（COMPUTEX）於6月4日開幕，輝達執行長黃仁勳2日晚間7點在台大體育館發表專題演講，主題是「開啟產業革命的全新時代」，一開始以台語說「我們家做得不錯吧」，引起現場熱烈的掌聲。（鄧博仁攝）

台北國際電腦展（COMPUTEX）於6月4日開幕，輝達執行長黃仁勳2日晚間7點在台大體育館發表專題演講，主題是「開啟產業革命的全新時代」，一開始以台語說「我們家做得不錯吧」，引起現場熱烈的掌聲。（鄧博仁攝）

提前在5月26日來台的輝達執行長黃仁勳，今（2日）晚間7點在台大綜合體育館，以「開啟產業革命的全新時代」為主題發表演說，分享人工智慧（AI）時代如何帶動全球新產業革命的發展。

去年台北國際電腦展（COMPUTEX）由黃仁勳擔綱開幕主題演講，但今年COMPUTEX的首場開幕演說，卻由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰拔得頭籌。可是輝達大手筆租下能容納4千人的台大體育館，硬是在蘇姿丰演講（3日）前一晚，自行舉辦Computex專場，較勁意味相當濃厚。

這一周來黃仁勳成功造勢，不但媒體緊跟，也吸引大批民眾在今天下午湧入會場。

場內更是企業大老雲集，美超微執行長梁見後、華碩董事長施崇棠、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長暨總經理梁次震、聯發科總經理陳冠州、緯創董事長林憲銘、台塑董事長林健男、英業達董事長葉力誠、技嘉董事長葉培城、光寶科總經理邱森彬、宏達電董事長王雪紅、台達電董事長鄭平、台灣大哥大董事長蔡明忠等人都到場聆聽。

演說中驚喜不斷，黃仁勳還以國台英語夾雜來與台下互動，最後更透過輝達特別製作的影片，來感謝台灣的產業，直言「台灣是無名英雄，卻是世界支柱」。