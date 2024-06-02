新冠疫情口罩令經歷1265天全面鬆綁，但各式病毒仍存在於四面八方，對於人體的侵襲不會停歇。最新臨床研究發現，「藍色微藻抽出蛋白」可有效緩解新冠病毒感染病徵，改善長新冠對生活品質的影響，此外對於腸病毒、流感病毒、呼吸道融合病毒等都有抑制效果。

台北醫學大學、萬芳醫院與遠東生技產學合作研究，針對快篩或核酸檢驗陽性確診病患給予專利藍色微藻抽出蛋白錠劑補充，總計58位受試者，其中控制組26人、實驗組32人，追蹤觀察28天。

萬芳醫院感染科醫師陳甫綸說明，相較於控制組，實驗組能加速陰性篩檢的進程，使體溫恢復正常，縮短累計發燒時間達1天；對於感染後造成的病徵，也能有效緩解不適，降低病徵嚴重程度，在臨床統計上具有顯著差異。

新冠病毒肆虐全球後，據統計高達50％曾感染新冠病毒的患者於痊癒後仍有疲勞、腦霧與呼吸困難等病徵，稱為「長新冠」。陳甫綸指出，臨床試驗也發現，給予專利藍色微藻抽出蛋白錠劑的患者，在痊癒後14天，其長新冠症狀比例顯著降低，對於生活品質明顯改善。

另外，經藥物篩選平台證實，專利藍色微藻抽出蛋白的活性成分，對多種病毒具有抑制活性的作用，包括新型冠狀病毒、腸病毒、流感病毒A型／B型、副流感病毒、輪狀病毒、伊波拉病毒、呼吸道融合病毒，以及俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹病毒，對於這8種病毒抑制效果佳，在治療應用上可提供新選項。

萬芳醫院感染科主任歐聰億說，大環境變因太多，不只是新冠病毒，很多種類的病毒都在加速變異，將威脅人類健康，因此預防對策需要更加精準。

北醫大事業發展處事業長蕭育仁表示，解除口罩令但病毒還是存在，令人擔心感染擴散的可能性，此次產學合作成果，可望對民眾帶來精準預防、有效抑制病毒，保護自己的最佳解方。