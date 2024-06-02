台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪，開箱豪華校長辦公室引起學生不滿，前校長楊其文發聲揭發校長室根本不是倉庫改建，陳上任後還換了2部座車，今（2）日再度開砲「謊言無法遮避真相」，喊話陳愷璜應公開酒櫃及大冰箱，諷刺地說自己任內無法以紅酒招待賓客，真是嚴重失職。

楊其文2日在臉書發文感嘆，「北藝大校長室事件爆發後，作為北藝人都是痛心的」，但是編更多的謊來圓謊，只會讓是非更分明，想起往事「我對不起許多來過我辦公室的大家，我沒有錢用紅酒跟法國麵包配起司招待賓客，是我嚴重的失職，我對我的無能深深致歉」。

除了裝潢豪華辦公室以及更換2部車，楊其文透露收到人員投訴，對方曾寫信跟陳校長溝通北藝刊登聘任教師或其他職缺的問題，發現學校都已內定卻還上傳招聘啟事，又把歷年的招聘資料都下架，顯然有貓膩。該員也質疑，陳創辦的文學跨域研究所的客座教授實在言過其實。

楊其文表示，陳校長謙稱自己是創意倉庫長，既然已在媒體公開辦公室說明，那就徹底一點不要遮遮掩掩，「公開酒櫃，超級大冰箱，咖啡機，飛龍在天，示範品酒禮儀，廁所使用規範...還有空調節能的秘方，大家最關心的空間大小尺寸」。至於什麼是飛龍在天，楊其文則稱下次再分享。

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