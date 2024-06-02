苗栗縣「變更竹南頭份都市主要計畫案」，獲內政部都市計畫委員會審議通過，將解編51案、約50公頃公共設施用地「還地於民」。縣府2日指出，首波解編案擇定頭份市3案10.88公頃學校、公園等用地，將公辦市地重畫變更為住宅區，目標今年底完成用地取得，明年初開工。

苗栗縣府盤點縣內公共設施保留地，檢討出久未徵收的公園、學校用地解編，去年10月經過內政部都市計畫委員會審議通過，縣府評估土地所有權人意願、地區發展潛力等因素，將解編51案，共約50公頃公共設施用地。

針對縣府公告消息，縣議員陳永賢、葉忠倫等人表達贊同，地方也都樂觀其成。陳永賢提到，竹南頭份都市計畫早在1972年推動，但遲遲未有進展，等了50多年歲月，地方終於盼到「天上掉下來的禮物」，且縣府公辦市地重畫也可以減少許多糾紛，首波變更住宅區有利於竹南、頭份民眾的居住需求。

葉忠倫近日也在議會關心進度，縣府地政處長賴偉君表示，解編首波頭份市3案，已分別辦理3場說明會，出席人數近7成、約200人，同意書調查中只有8人不同意，但並非市地重畫，而是對分配比例或位置有意見，目前持續溝通中。

賴偉君表示，縣府與地主們已有相當共識，今年底前可望完成地上物查估、發價補償以完成用地取得，最快明年初進入公共工程施工，推動期間也持續評估依據辦理其他區域的公辦市地畫作業，以維護地主權益。

首波3案公辦市地重畫區，分別範圍二包含頭份原「文中1」、「公2」、「公（兒）15」，在國道1號、顯會路、頭份國小、中華路之間約3.67公頃，重劃住宅區2.23公頃、灌溉設施專用區0.16公頃，道路、廣場、鄰里公園兼兒童遊樂場用地1.28公頃。

範圍四包含頭份原「公11」，中央路、中興路、東桃路及工業區之間約3.12公頃，重畫住宅區1.83公頃、灌溉設施專用區0.2公頃，公園0.82公頃、道路0.27公頃。

範圍五包含頭份原「文高2」，中央路、德義路、都新計畫住宅區及信二街之間約4.09公頃，重畫住宅區2.59公頃、道路0.3公頃，公園兼體育場用地1.2公頃。