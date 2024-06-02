台南1名美學個人工作室負責人陳姓女子，為1名女顧客進行做下體私密處除毛課程，事後竟擅自將對方除毛前後的照片公開刊登於IG限時動態。女客經同事告知得知私密照被貼網供人欣賞，氣得提起告訴，法院認被告罪證明確，以未經他人同意無故散布性影像罪，處有期徒刑2月，陳女提起上訴遭駁回。

判決指出，被害女顧客去年3月11日前往台南東區1家美學個人工作室，進行下體私密處除毛課程，負責人陳女經被害人同意拍攝下體除毛前、後照片，事後未經被害人同意，就將照片公開刊登在IG帳號的限時動態，同年6月又將照片放入IG精選內容，供不特定網友觀覽。被害人直到同事告知，才驚覺自己的私密照被人看光，氣得對陳女提出告訴。

陳女辯稱，拍照時有經被害人同意，且被害人也是看到IG上其他客人的除毛照才來消費，依其社會經驗可得拍照目的就是為了刊登在社交平台做為宣傳之用，因此在同意拍攝照片時，即放棄其性隱私之保護。

陳女強調，該照片具有醫學性價值，客觀上非為足以引起性慾或羞恥之隱私部位，應不構成無故散佈他人性影像之犯行。

法官認為，所謂「性影像」定義包含「性器或客觀上足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位」，陳女拍攝、張貼的照片經勘驗內容有被害人陰阜、大陰唇之部分，應屬性器無疑。另外，被害人明確表示，同意陳女拍攝影像目的是要讓自己看對比圖，並未同意陳女將照片刊登上傳網路平台。

法官審酌，被害人「同意拍攝」性影像不等同於「同意散佈」性影像，且陳女發現該私密照後曾向陳女抗議，陳女回訊說「我真的很抱歉，沒先經過你同意，我已經刪除了」，可證明陳女未經被害人同意就將其私密照上傳社交平台供人觀覽，觸犯「未經他人同意無故散佈性影像罪」罪證明確，一、二審均判陳女2月徒刑、可易科罰。全案確定。

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