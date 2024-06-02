兩岸疫後民間交流逐步恢復，但雙邊關係緊張也讓台青赴陸交流有所保留。曾參加過大陸青年交流活動的青年律師表示，參加活動讓他更有勇氣在海外獨立生活，鼓勵青年朋友走出台灣，了解世界；有家長直言，不擔心孩子赴陸交流，且兩岸語言相通，本就多該互相認識。

2024年第7屆「台灣青年法律人才實踐基地」（以下簡稱台青基地）現場推介會2日下午在台北舉辦，吸引約30名來自台大、政大、東吳等大專院校的法律系高材生與家長出席了解相關資訊。東吳大學法律系教授王煦棋、理律法律事務所律師李紹煜等人現身說法，鼓勵青年朋友走出台灣，了解世界。

大三時參加第2屆台青基地活動的李紹煜受訪時表示，當時參加活動的動機，是希望比同齡人更有競爭力，同時了解世界各地不同的生活和工作方式。他認為，參加台青基地的過程，讓他更有勇氣在海外獨立生活，適應當地風土民情及尋求發展。

兩岸關係緊張是否會影響赴陸意願？帶著女兒參加推介會的建築師韋多芳直言「一點都不會擔心」。她表示，目前也有親戚朋友在大陸生活，當地實際狀況並非如政治人物說的那樣；她還建議年輕朋友去世界各地交流，且大陸與台灣語言相通，「本就該多交流」。

首屆台青基地2016年在上海君倫律師事務所正式揭牌，經過兩年疫情中斷後於2023年重啟。本屆活動以「提升年」為主題，並以「職業化、科技化、品牌化」為目標，將繼續為每位學員指派一位律所合夥人級別的導師，結成一對一的帶教關係，並由華東政法大學繼續為學員提供住宿及互動、交流。

據悉，截至目前，往屆學員共計89人，來自台大、政大、東吳等台灣知名大學院校的法律相關科系，除有學員日後選擇赴陸深造、就業外，也有學員在海牙國際法庭任職，或是在越南開設律所，發展多元且國際化。

本屆台青基地活動將於5日中午截止報名，招募對象為在台灣就讀法律科系的大學生，及已取得大陸法律執業資格證書的台籍青年，將透過視訊面試確定26位最終入選學員名單。該項目預計自7月8日起實施，為期近兩個月，於8月底結束。